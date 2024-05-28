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الملك سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء السعودي بعد تعافيه من الوعكة الصحية

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز
وكالات
نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 3:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 3:51 م

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته اليوم الثلاثاء - عبر الاتصال المرئي - برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بعد تعافيه من الوعكة الصحية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، وجه خادم الحرمين الشريفين في مستهل الجلسة، شكره لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم الكريمة ودعواتهم الطيبة.

وأعرب عن تقديره لكل من بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول الشقيقة والصديقة، سائلاً المولى العلي القدير أن يمتع الجميع بموفور الصحة والسعادة.

وتوجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس، بالحمد والشكر لله على ما منّ به من شفاء خادم الحرمين الشريفين، مبتهلين للباري جل وعلا أن يحفظه ويمده بوافر الصحة والعافية؛ ليواصل قيادته لمسيرة النماء والازدهار التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.

 


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