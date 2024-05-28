رئيس جامعة بنها يشارك في فعاليات الملتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها في ختام فعاليات الملتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني UCCD Annual Networking 2024، تحت عنوان “Career Readiness: MOHESR Vision 2030″، والذي تم عقده خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو 2024، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومديري وفرق العمل بالمراكز الجامعية للتطوير المهني من مختلف الجامعات.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030، وفي إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في دعم مراكز التطوير المهني بهدف توعية طلاب الجامعات بمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، والإسهام في فتح مسارات مهنية لهم عند تخرجهم.

يذكر أنّ الملتقى ضمَّ ما يزيد عن 200 عضو من فريق عمل المراكز الجامعية UCCD ، يمثلون 36 مركزًا في 27 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجيا مصرية، وقد تم خلال الاحتفالية الإعلان الرسمي عن افتتاح مركز التطوير المهني بالجامعة،

وقد ضم وفد الجامعة كلا من الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة، والدكتورة صحر عبد الرحمن المدير التنفيذي للمركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة وفريق عمل المركز .