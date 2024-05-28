السيطرة على حريق في منزل مكون من أربعة طوابق بالدقهلية

تمكنت الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب في منزل مكون من أربع طوابق في الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بميت غمر.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ بشارع بورسعيد بميت غمر أمام مطعم الشبعان، وتبين أن الحريق شب في الطابق الأرضي من المنزل المكون من أربعة طوابق.

تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.