وزير الخارجية الدانماركي: حذرنا إسرائيل مرارا وتكرارا من تداعيات شن هجوم عسكري في رفح

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، إن الاستهداف الإسرائيلي خيمة للنازحين في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب غزة، يسلط الضوء على الحاجة لتغيير النهج الإسرائيلي في القطاع.

وأضاف في تصريحات نشرتها الخارجية الدنماركية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «حذرنا إسرائيل مرارا وتكرارا من تداعيات شن هجوم عسكري في رفح، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الآن».

