وزير الخارجية الدانماركي: حذرنا إسرائيل مرارا وتكرارا من تداعيات شن هجوم عسكري في رفح

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، إن الاستهداف الإسرائيلي خيمة للنازحين في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب غزة، يسلط الضوء على الحاجة لتغيير النهج الإسرائيلي في القطاع.

وأضاف في تصريحات نشرتها الخارجية الدنماركية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «حذرنا إسرائيل مرارا وتكرارا من تداعيات شن هجوم عسكري في رفح، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الآن».

DK FM @larsloekke: "The attack in the Tel al-Sultan area on Sunday only highlights the need for a change in approach. DK has repeatedly warned against an Israeli military offensive in Rafah. Need humanitarian ceasefire and release of all hostages now.” — Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) May 28, 2024

وعاود جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، قصف منطقة تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة بشكل مكثف، بعد يوم من ارتكابه مجزرة ضد النازحين بمخيم قرب المنطقة.

وأفاد مراسل «الجزيرة» باستشهاد 7 فلسطينيين جراء القصف المدفعي الإسرائيلي لخيام النازحين وحي تل السلطان.

كما استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة سابقة استهدفت منزلا شمالي مدينة رفح، ونقلت جثامين الشهداء وعدد من المصابين إلى عيادة تل السلطان.

وأفاد مراسل القناة بنزوح عشرات العائلات الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي، وقال إن سيارات الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة لإغاثة المصابين المحاصرين داخل المنازل التي طالها القصف في المنطقة الغربية من رفح.

واستهدف القصف المدفعي أيضا الطابق العلوي في المستشفى الإندونيسي غربي رفح، كما حوصرت طواقم طبية ومرضى بفعل القصف المكثف داخل عيادة تل السلطان والمستشفى.