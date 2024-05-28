حزب الله يعلن استهداف المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 الإسرائيلية شرق نهاريا بمسيرات انقضاضية

أعلن " حزب الله" في بيان أن عناصره استهدفوا ليل الإثنين/الثلاثاء المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 الإسرائيلية شرق "نهاريا" بمسيرات انقضاضية، رداً على اعتداءات إسرائيل على مستشفى "صلاح غندور" في مدينة "بنت جبيل" جنوباً. واستهدفت المدفعية والغارات الإسرائيلية عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان إنه " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء الذي طال ‏مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل، شن مجاهدو المقاومة الاسلامية يوم الاثنين، هجوماً جوياً ليلياً بمسيرات انقضاضية على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 ‏شرق نهاريا استهدفت أماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح".

وكان " حزب الله" قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا يوم الإثنين جنوداً إسرائيليين في مستعمرة "مرجليوت" بالأسلحة المناسبة، واستهدفوا موقع "المالكية" الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والمسيّرات الهجومية، "رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية".

كما استهدف عناصر حزب الله التجهيزات التجسسيّة المستحدثة في موقع "مسكاف عام" الإسرائيلي، وقاعدة "بيت هلل" الإسرائيلية وتموضع منصات القبة الحديدية بمسيرات انقضاضية.

واستهدف عناصر " حزب الله" يوم الإثنين مستعمرة "المطلّة" بالأسلحة المناسبة "ردا على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية".

كما استهدفوا مستعمرات "ميرون" و"سفسوفة" و"تسفعون" الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا، ومستعمرة "كريات شمونة" الإسرائيلية بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا وراجمة فلق ، رداً على استهداف إسرائيل مستشفى "صلاح غندور" في "بنت جبيل" جنوباً. واستهدفوا موقع "السماقة" وثكنة "زبدين" الإسرائيلين بالأسلحة الصاروخية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مساء الاثنين أطراف بلدة " الناقورة" في جنوب لبنان. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عصر الاثنين استهدفت على دفعتين، منزلاً في محلة "خلة مشتى" في مدينة "بنت جبيل". كما أغار على مبنى عند مفرق بلدة "الطيري" باتجاه منطقة "صف الهوا" في مدينة " بنت جبيل" مما أدى إلى تدميره، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر الاثنين أطراف بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان. وألقت القوات الإسرائيلية قنابل حارقة في أكثر من منطقة مفتوحة في بلدة "بليدا" في جنوب لبنان أدت إلى اشتعال النيران في المناطق المستهدفة، بحسب ما أعلن مراسل قناة" المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر الاثنين الحي الجنوبي لبلدة " الخيام" وأطراف بلدة "كفرشوبا" في جنوب لبنان.

وقصفت القوات الإسرائيلية بقذائف الهاون المنطقة الواقعة بين بلدتي "كفركلا" و"العديسة" في جنوب لبنان.

وقصفت دبابة إسرائيلية بعد ظهر الاثنين أحد المباني في محاذاة الجدار الحدودي قرب بوابة فاطمة في بلدة "كفركلا" الحدودية الجنوبية. كما قصفت القوات الإسرائيلية بالقذائف الفوسفورية المنطقة الواقعة بين بلدتي "حولا" و"مركبا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية صباح الاثنين، عند مدخل مستشفى "صلاح غندور" في منطقة "صف الهوا" في مدينة "بنت جييل" مستهدفةً بصاروخ موجه دراجة نارية، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وتسببت الغارة بإلحاق أضرار فادحة بقسم الطوارىء والأقسام الأخرى في المستشفى.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح الاثنين غارة جوية استهدفت بلدة "عيترون" ما أدى إلى تدمير وسط البلدة. وتحركت فرق الإسعاف إلى المكان المستهدف. كما شنّ الطـيران الحربي الاسرائيلي صباح الاثنين غارة استهدفت بلدة "يارون" في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان. وتعرضت منطقة " وادي حامول" في جنوب لبنان قبل ظهر الاثنين لقصف مدفعي إسرائيلي.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي أدلى بها كل من الجانبين.