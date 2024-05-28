كييف تقول إن فرنسا ترغب في إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت معلومات واردة من كييف، بأن فرنسا تريد إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.

وقال القائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي يوم الاثنين إنه يرحب "بمبادرة فرنسا لإرسال مدربين إلى أوكرانيا لتدريب أفراد الجيش الأوكراني".

وأضاف سيرسكي في منشور على فيسبوك أنه وقع بالفعل على وثائق "تسمح للمدربين الفرنسيين الأوائل بزيارة مراكز التدريب الخاصة بنا قريبا والتعرف على بنيتهم التحتية وأفرادهم".

ولم يكن هناك في البداية تأكيد رسمي من فرنسا بأن مثل هذه المهمة التدريبية قد تم التخطيط لها بالفعل.

وعندما سألتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اكتفت وزارة الدفاع في باريس بالقول: "كما ذكرنا سابقا عدة مرات، فإن التدريب على الأراضي الأوكرانية هو أحد المجالات قيد المناقشة". وتابعت: "مثل جميع الموضوعات التي نوقشت في هذه المناسبة، سيستمر مناقشة هذه القضية مع الجانب الأوكراني، ولا سيما لفهم احتياجاتهم الدقيقة".

وفي وقت سابق يوم الاثنين دعا حلف شمال الأطلسي (ناتو) الدول الأعضاء فيه إلى السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية ضد أهداف عسكرية في روسيا.

وخلال جلسة في الربيع بالعاصمة البلغارية صوفيا، تبنت الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي إعلانا مماثلا تعهدت فيه بدعم أوكرانيا حتى تحقيق النصر.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: "لقد حان الوقت للنظر فيما إذا كان من الصواب رفع بعض القيود التي تم فرضها".

وناشد وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف في رسالة بالفيديو الحلفاء إغلاق المجال الجوي فوق غرب أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم.

وأكد أوميروف مجددا أن بلاده تسعى جاهدة للحصول على عضوية كاملة في حلف شمال الأطلسي.

وحدد ستولتنبرج ثلاثة مواضيع لقمة حلف شمال الأطلسي المقبلة في واشنطن في يوليو هي تحسين القدرات الدفاعية للدول الأعضاء ودعم أوكرانيا والشراكات العالمية مع التركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما دعت الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي إلى إنشاء مركز في مقر الحلف في بروكسل لمكافحة المعلومات المضللة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الحكومة الألمانية تعارض فكرة إقامة درع دفاعية من أراضي حلف شمال الأطلسي، حسبما قال متحدث كبير.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبستريت في برلين: "من وجهة نظرنا، سيكون ذلك مشاركة، مشاركة مباشرة في هذا الصراع. وهذا شيء لا نهدف إليه".

وكانت هناك دعوات من البعض في الآونة الأخيرة لقوى حلف شمال الأطلسي لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية من خلال إنشاء نوع من الدرع الواقي فوق أوكرانيا.