ارتفاع أسعار النفط مع تركيز السوق على اجتماع أوبك بلس ومؤشرات الطلب الأمريكي

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد تراجعها في الأسبوع الماضي، في حين يتركز اهتمام السوق على نتائج اجتماع تجمع أوبك بلس للدولة المصدرة للنفط يوم الأحد المقبل بشأن خطط إنتاج النفط، ومؤشرات الطلب الأمريكي على الوقود في بداية موسم السفر الصيفي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تجاوز اليوم 83 دولار للبرميل بعد تراجعه خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2ر2% ليصل إلى أقل مستوياته منذ فبراير الماضي. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط العالمي إلى أكثر من 78 دولار للبرميل.

يأتي ذذلك فيما تتوقع الأسواق تمسك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في تجمع أوبك بلس خلال الاجتماع المقبل بقرار خفض الإنتاج خلال النصف الثاني من العام الحالي.

كما ارتفعت أسعار النفط بسبب المخاوف من اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية في غزة مما يهدد باضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط، بعد أنباء عن حدوث تبادل لإطلاق النار بين جنود إسرائيليين ومصريين عبر الحدود في معبر رفح الحدودي.

وارتفع سعر خام برنت بنحو 8% تقريبا منذ بداية العام الحالي مدعوما بالتوترات الجيوسياسية وقرار أوبك بلس خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا. وأكد الجيش المصري مقتل جندي اليوم الاثنين في حين قال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق نار وقع على الحدود مع مصر، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2ر1% إلى 11ر83 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل بحلول الساعة الثانية عشر ظهرا تقريبا بتوقيت نيويورك. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3ر1% إلى 721ر78 دولارا للبرميل تسليم يوليو المقبل.