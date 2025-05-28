محافظ الغربية: صوت المواطن الدافع الأساسي لتطوير منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا عاجلًا بديوان عام المحافظة، عقب جولته الميدانية التي شملت مركز ومدينة السنطة، والتي جاءت انطلاقًا من حرصه المستمر على متابعة الواقع الخدمي بشكل مباشر، والاستماع إلى المواطنين والتعرف على احتياجاتهم وملاحظاتهم من مصدرها، وذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة.

وشملت الجولة، تفقد عدد من المنشآت الحيوية مثل المجزر، الشون التموينية، مكتب التموين، الوحدة المحلية، مكتب الشهر العقاري، ونقطة الإسعاف بقرية شبراقاص، حيث كان المحافظ خلال الزيارة على تواصل مباشر مع المواطنين والموظفين، مستمعًا إلى شكاواهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن صوت المواطن هو الدافع الأساسي لتطوير منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات.

واستعرض المحافظ، عددًا من الصور والتقارير التي أظهرت بعض الملاحظات التي رصدها بنفسه، مؤكدًا أن هذه الملاحظات تمثل نقاط انطلاق لتحركات عاجلة لتحسين الأداء وتلافي أية سلبيات.

وشدد على ضرورة التعامل الفوري مع كل ما من شأنه رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمة، مع مراعاة توفير بيئة عمل محفزة تساعد على تقديم أفضل مستوى ممكن للمواطن.

ووجه المحافظ، جميع الجهات التنفيذية المختصة بوضع خطط عمل عاجلة تشمل معالجة الملاحظات وتقديم تقارير متابعة دورية، مع تحديد جداول زمنية واضحة لإنجاز هذه المهام، مشددًا على أهمية الانضباط الإداري وتيسير حصول المواطن على حقوقه بسرعة ويسر، ودون أية معوقات.

وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا للتواصل مع المواطنين وتلقي ملاحظاتهم عبر كل القنوات الرسمية، معتبرًا أن الشفافية وتبادل المعلومات المستمر مع الجمهور يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية المحافظة لتطوير الخدمات.

وأضاف أن المحافظة ملتزمة بالعمل كفريق واحد بهدف تلبية تطلعات المواطنين ورفع مستوى جودة الحياة لهم.

وشدد على أن المحافظة لا تكتفي برصد المشكلات، بل تتحرك على الفور لإيجاد الحلول، منوها بأن المواطن هو محور العمل التنفيذي، وأن صوته ومطالبه تحظى بأولوية قصوى في كل قرار يُتخذ.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفًا للجولات والرقابة الميدانية وتفعيلًا لأدوات المتابعة المجتمعية، قائلًا: “أبوابنا مفتوحة لكل مواطن، وأعيننا تتابع عن قرب كل ملاحظة أو شكوى.. فخدمة المواطن شرف ومسئولية لن نفرط فيها”.