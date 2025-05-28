قالت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية العبرية، إن البحرية الإسرائيلية "نشرت في الأسابيع الأخيرة لأول مرة غوصات غير مأهولة بمياهها الاقتصادية لمراقبة حركة السفن".

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، الثلاثاء، إن "الغواصات غير مأهولة (مُسيرة بحرية) تتمتع بالقدرة على رسم صورة بحرية شاملة، من خلال مراقبة وتوصيف تحركات السفن".

وتابعت: "يقوم الجيش الإسرائيلي بجمع البيانات التي تُنتجها الغواصات غير مأهولة وتوثيقها واستخدامها لتحليل التهديدات وممارسة سيطرته في البحر، وخاصة لحماية الأصول الاستراتيجية البحرية ومنصات الغاز الإسرائيلية".

ولفتت الصحفية، إلى أن "الأقسام البحرية لشركات الدفاع الإسرائيلية الكبرى تعمل على تطوير وتصنيع وتسويق غواصات غير مأهولة، على نطاق واسع منذ حوالي عقد من الزمان".

وقالت الصحيفة: "تعمل الغواصات غير المأهولة التي يبلغ طولها 10.9 أمتار ووزنها 5.5 أطنان، كهربائيا، ويمكنها الوصول إلى سرعة 7 عُقد بالساعة، ويمكنها القيام بدوريات لـ10 أيام على الأقل، حسب مهامها".

وخلال حربها على لبنان، أعلنت إسرائيل استخدام طائرات بدون طيار لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط خشية هجمات من "حزب الله" اللبناني.

وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.