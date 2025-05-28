الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد أبو المعاطي ذكي

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبدالعزيز، شكوى رسمية مقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية برئاسة حسين لبيب، ضد أبو المعاطي ذكي، مقدم برنامج «نجم الجماهير» المذاع عبر قناته على «اليوتيوب»، بشأن الحلقة التي أذيعت بتاريخ 24 مايو 2025.

واستند الزمالك في شكواه، إلى نص المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تنص على «يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية».

وتقدم نادي الزمالك بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل للحلقة المذكورة، وتحديد الفقرات محل الشكوى، وتم إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوي بالمجلس برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.