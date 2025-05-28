إصابة شخص في غارة إسرائيلية على سيارة بجنوب لبنان

جُرح شخص في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بعد، ظهر اليوم الأربعاء، الطريق العام لبلدة العباسية في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الغارة الإسرائيلية "بمسيرة على سيارة في بلدة العباسية قضاء صور أدت إلى إصابة شخص بجروح".

وشنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة بعد ظهر اليوم استهدفت الطريق العام لبلدة العباسية بالقرب من الحرج - البساتين، وألقت صاروخين أحدهما لم ينفجر. ولم ترد تقارير عن عن وقوع إصابات.

ونجا عدد من المواطنين كانوا يمرون بسياراتهم لحظة وقوع الغارة، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وألقت مسيرة إسرائيلية ظهر اليوم قنبلة صوتية باتجاه بلدة كفركلا في جنوب لبنان، بحسب الوكالة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قام صباح اليوم بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة، في اتجاه سهل مرجعيون في جنوب لبنان. وحلق الطيران المسيّر الإسرائيلي صباح اليوم على علو منخفض، في أجواء منطقة الزهراني في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال تنفّذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.