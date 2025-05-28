الكرملين: التقدم في التسوية الأوكرانية تحقق جزئيا بفضل جهود ترامب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن التقدم في عملية التسوية الأوكرانية تحقق جزئيا، بفضل الجهود الشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف، للصحفيين، "لقد تم إحراز تقدم، بفضل جهود الوساطة التي بذلتها الولايات المتحدة، والرئيس ترامب شخصيا، في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول. واكتمل التبادل وفق صيغة ألف مقابل ألف، وهذا أمر بالغ الأهمية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن روسيا وأوكرانيا ستتبادلان قريبا مشاريع مذكرات تفاهم.

وقال بيسكوف لصحيفة "إزفستيا"، تعليقا على عمل روسيا وأوكرانيا في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات في إسطنبول، إن "العمل مستمر، سيتبادل الطرفان قريبا مشاريع مذكرات تفاهم".