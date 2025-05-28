السيناتور الأمريكي تومي توبرفيل يعلن اعتزامه الترشح لمنصب حاكم ولاية ألاباما في 2026

أعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي تومي توبرفيل، الذي دخل عالم السياسة بعد توليه تدريب فريق لكرة القدم الأمريكية، وثلاثة برامج أخرى بارزة في الكليات، اعتزامه اليوم الثلاثاء الترشح لمنصب حاكم ولاية ألاباما في 2026.

وجاء الإعلان الذي أدلى به في برنامج ويل كين على قناة فوكس نيوز بعد أسابيع من التخمين، وقول مساعديه إنه يعتزم خوض السباق.

وقال توبرفيل: "إنني أفعل هذا لمساعدة هذا البلد وولاية ألاباما العظيمة".

ومن المتوقع أن تكون مشاركة المدرب السابق في السباق لتولى منصب الحاكم مثيرا للإعجاب. ولا يمكن للحاكمة الجمهورية كاي إيفي التي تولت المنصب لولايتين الترشح مجددا لاستنفادها فرص الترشح.