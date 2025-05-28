 الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصين وكيانات سورية - بوابة الشروق
الأربعاء 28 مايو 2025 9:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصين وكيانات سورية


نشر في: الأربعاء 28 مايو 2025 - 9:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 مايو 2025 - 9:08 م

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إدراج شخصين وثلاثة كيانات سورية على قائمة العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في الساحل السوري.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن العقوبات تأتي تماشياً مع دعوته للمحاسبة ودعمه للانتقال السلمي، لافتا إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر تمديد إدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد في قوائم العقوبات حتى 1 يونيو 2026.

وأكد المجلس أنه سيستمر في "رصد التطورات الميدانية، معرباً عن استعداده لفرض المزيد من الإجراءات التقييدية ضد منتهكي حقوق الإنسان والمتسببين في زعزعة الاستقرار في سوريا".

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