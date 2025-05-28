افتتاح سوق اليوم الواحد في البياضية بالأقصر لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، سوق اليوم الواحد بمدينة البياضية، ليكون السوق الرابع من نوعه الذي يُقام ضمن المرحلة الثانية من المبادرة داخل المحافظة، بعد أسواق مدن الأقصر، إسنا، وأرمنت.

ويأتي افتتاح السوق بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بهدف توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالأسواق التقليدية.

وتم طرح كميات كبيرة من اللحوم، والخضروات، والفواكه، والمواد التموينية داخل السوق بأسعار تنافسية.

وأكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر، أن التوسع في إقامة أسواق ومعارض اليوم الواحد يهدف إلى ضبط الأسعار، والتصدي لظواهر الغلاء وجشع بعض التجار، إلى جانب دعم الأسر محدودة الدخل، مشيرًا إلى أن هناك خطة لافتتاح مزيد من هذه الأسواق خلال الأيام المقبلة.

وشدد صلاح، على استمرار الحملات الرقابية اليومية لضمان الالتزام بالتسعير وجودة المنتجات، وذلك في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وقد لاقى السوق استحسانًا من المواطنين الذين أعربوا عن ارتياحهم لتوفر السلع بأسعار مناسبة وفي مكان واحد، مؤكدين أهمية استمرار هذه المبادرات التي تخفف من الأعباء المعيشية وتخدم شرائح واسعة من المجتمع.