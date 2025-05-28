أردوغان يتوجه إلى أذربيجان في ذكرى استقلالها

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• الرئيس التركي غادر مطار أسن بوغا في العاصمة أنقرة متوجها إلى مدينة لاتشين الأذربيجانية على رأس وفد رفيع المستوى

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح الأربعاء، إلى أذربيجان للمشاركة في احتفالات ذكرى يوم الاستقلال الموافق 28 مايو من كل عام.

وذكر مراسل الأناضول أن الرئيس أردوغان غادر مطار أسن بوغا في العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى مدينة لاتشين الأذربيجانية، على رأس وفد رفيع المستوى.

ويضم الوفد وزراء الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولر، والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، والتجارة عمر بولاط.

كما يرافق أردوغان في الزيارة، رئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدريم، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش، وعدد من الشخصيات البرلمانية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس أردوغان نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، لبحث العلاقات بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والعالمية.

وستشهد الزيارة عقد الاجتماع الثاني للقمة الثلاثية بين تركيا وأذربيجان وباكستان، بحضور أردوغان وعلييف ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وفي إطار الزيارة، سيشارك الرئيس أردوغان إلى جانب كل من علييف وشريف، في افتتاح مطار لاتشين الدولي بإقليم "قره باغ"، فضلا عن فعالية بمناسبة يوم استقلال أذربيجان.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الأذربيجاني برئاسة محمد أمين رسول زادة، أعلن استقلال أذربيجان خلال اجتماعه بالعاصمة الجورجية تبليسي في 28 مايو 1918، وباتت أول دولة ديمقراطية في الشرق المسلم.