إعلام عبري: إسرائيل ترفض مقترحا لوقف النار وافقت عليه حماس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن تل أبيب رفضت مقترحا وافقت عليه حركة "حماس" بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصدر إسرائيلي أن الاقتراح الذي وافقت عليه "حماس" غير مقبول لدى تل أبيب، وأن ما تردد عن ذلك مجرد دعاية.

ونفى المصدر الإسرائيلي - لم تذكره القناة على موقعها الإلكتروني - حدوث أي تقدم في مسار المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي وحركة "حماس"، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.

في وقت ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه لا يوجد مقترح أمريكي جديد لصفقة تبادل أسرى ومحتجزين مع "حماس"، ورد الحركة الفلسطينية على الأرجح يتعلق بمقترح "بحبح".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكدت حركة "حماس" أنها اتفقت مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على إطار عام لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.