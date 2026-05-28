الجيش الأمريكي يعلن مقتل شخصين في استهداف زورق لتهريب المخدرات بالمحيط الهادئ

أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، أنه استهدف زورقا في شرق المحيط الهادئ قال إنه كان متورطاً في تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل رجلين.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم) في بيان على منصة إكس: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن الزورق كان يعبر عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وكان يشارك في عمليات تهريب". ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وتستهدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ سبتمبر قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، مؤكدة أن هذه العمليات تهدف إلى الحد من تهريب المخدرات الدولي.

وشكك منتقدون في مدى قانونية هذه الهجمات القاتلة في المياه الدولية بموجب القانون الدولي.

وبحسب أرقام رسمية، قتل أكثر من 100 شخص حتى الآن في مثل هذه العمليات.