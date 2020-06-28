قال الدكتور محمد إبراهيم، نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل، إن تحويل مستشفى النجيلة من مستشفى لعزل مصابي كورونا إلى مستشفى عادية، يرجع إلى عدم الحاجة إليها في ظل تخصيص الكثير من الأماكن والمستشفيات للعزل حول الجمهورية، مؤكدا أن المستشفى سيعود للعمل بكل التخصصات، مع إبقاء قسم بها لخدمة مرضى كورونا.

وعن عمل المستشفى خلال نحو 150 يوما لعزل مصابي كورونا، أضاف «إبراهيم»، في مداخلة ببرنامج «اليوم»، على قناة «DMC»، مساء اليوم الأحد، أن «النجيلة» كان من أول مستشفيات العزل في مصر والشرق الأوسط، بعدما استقبل مصابي كورونا القادمين من مدينة ووهان الصينية، ثم تحول بعدها الأمر إلى وباء عالمي، وانتشرت العدوى في مصر، وزادت عدد الإصابات والمستشفيات المخصصة للعزل.

وأكد أن عدد الفحوص والمسحات ارتفع للمرضى وعمل بروتوكول للعزل المنزلي، وتم افتتاح أقسام عزل في 320 مستشفى مركزي حول الجمهورية، لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كما أشار نائب مدير ستشفى النجيلة للعزل إلى أن المتستشفى يخدم أهالي النجيلة ومطروح، وهناك احتياج لكل الأقسام العاملة فيها، التي توقف معظمها بسبب العزل، مؤكدا تخصيص قسم لرعاية وعزل المصابين بالفيروس من أهالي النجيلة ومطروح.