نتنياهو: الحكومة تعتزم فرض قيود على التجمعات في ظل تزايد إصابات كورونا

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة تفشي فيروس كورونا ستبحث في اجتماعها المقرر في وقت لاحق اليوم الأحد تشديد القيود على التجمعات، وذلك في ظل استمرار تسجيل أعداد مرتفعة من إصابات كورونا.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني عنه القول إنه سيتم فرض قيود مشددة على التجمعات وبدء تطبيق قيود أخرى.

وتشهد إسرائيل تزايدا في حالات الإصابة بكورونا بعدما كانت سجلت تراجعات ملحوظة خلال فترة ماضية.

وسجلت إسرائيل يوم أمس 397 إصابة بكورونا، من بين 9725 فحصا تم إجراؤها.

وإجمالا سجلت إسرائيل 23 ألفا و497 إصابة بكورونا، و318 حالة وفاة.