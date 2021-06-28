وزيرة الهجرة تستقبل وفدا من حزب حماة الوطن لبحث التعاون في إطار مراكب النجاة

• مكرم: القيادة السياسية كلفتنا بإيجاد الفرص البديلة الآمنة للحد من الهجرة غير الشرعية

استقبلت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، وفدا من حزب حماة الوطن برئاسة النائب طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والحزب بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بشأن إعداد وإيجاد فرص تدريبية للشباب في المحافظات والقرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشارت مكرم إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلانه بأنه في عام 2016 لم تخرج مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، وتكليفه لوزارة الهجرة بالتنسيق بين الجهات المعنية والعمل على تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" في ختام منتدى شباب العالم 2019؛ حفاظا على هذا النجاح، وإيجاد الفرص البديلة الآمنة للحد ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار "مراكب النجاة"، وإعطاء رسالة للشباب المصري بأن دولته تقف بجانبه وتنقذه من "مراكب الموت".

ولفتت إلى أنه من ضمن الجهود التي قامت بها وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" هو إيجاد الفرص البديلة للهجرة غير الشرعية، وهي التدريب وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن "TVET" والمتخصصة أيضا في التدريب لتأهيل الشباب سواء لسوق العمل المصري أو لأسواق العمل في الخارج وسفرهم بطريقة شرعية تضمن لهم كرامتهم.

وأضافت أنه -ولأول مرة في مصر- تم إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، لتعريف وتدريب الشباب على الفرص المتاحة في السوق الألماني، لافتة إلى أهمية تأهيل الشباب المصري لثقافة الدول التي سيعمل بها في الخارج، وأيضا اللغة الخاصة بها حتى لا يتعرضون إلى صعوبات خلال فترة عملهم وخصوصا في بداية تواجدهم في الخارج.

واستعرضت مكرم مبادرة "صوت مصر في إفريقيا"، التي أطلقتها الوزارة للتعرف على الاحتياجات الإفريقية في إطار ما توليه الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاه القارة الإفريقية، والاستفادة من المصريين المقيمين في الدول الإفريقية في معرفة تلك الاحتياجات لفتح أسواق جديدة للمصريين والشباب المصري.

من جانبه، أكد طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن حزب حماة الوطن لديه قامات وخبرات كبيرة في مجال التدريب على الحرف، وأن الحزب يولي اهتماما كبيرا بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وتدريب العمالة المصرية لسوق العمل داخليا وخارجيا، ويعمل جنبا إلى جنب مع كل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ويسخر كافة إمكانياته من أجل تحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه بالإعداد الجيد للشباب المصري على الحرف التي يحتاجها السوق في الخارج سيسهل من العمل على تصدير العمالة المصرية للخارج وبطريقة شرعية.

وأضاف أنه كلما زادت مهارة الشاب المصري عن طريق التدريب كلما كان مرغوبا به في الخارج خصوصا أن بالخارج ينقصهم الكثير من المهن والحرف، بما سيسهم أيضا في تحقيق أهداف مبادرة "مراكب النجاة" لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ولفت عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بحزب حماة الوطن، إلى أنه عمل كثيرا في مجال تدريب الشباب على فرص العمل والمهن والحرف اليدوية، لتصدير العمالة المصرية للخارج، والتي تعد من أمهر الأيدي التي تعمل في هذه المهن، مقترحا بأن يكون هناك تعاون مع الاتحاد الأوروبي أو الدول في أوروبا لمعرفة احتياجاتهم في سوق العمل ببلادهم ويتم تأهيل وتدريب الشباب المصري على هذه المهن وتصدير هذه العمالة للعمل في الخارج بصورة شرعية آمنة.