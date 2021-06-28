الإنتاج الحربي تعلن بدء تفعيل التعاون مع شركة صناعة وسائل النقل MCV

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن بدء تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل mcv، وذلك إيمانا من الوزارة بدور القطاع الخاص.

حضر الاحتفال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من الوزراء، وهم: محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ورئيسى هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وكريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل، فى إطار توقيع عقد التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة mcv.

نتج عن هذا التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة صناعة وسائل النقل mcv، إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بأيدى مصرية، وذلك من منطلق رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور العالمى لصناعة الأوتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث، خاصة وأن الشركة تعمل فى هذا المجال منذ 25 عاما، ويستهدف هذا التعاون إبراز مدى تعاون الدولة ممثلة في وزارة الإنتاج الحربى والقطاع الخاص ممثل في شركة صناعة وسائل النقل mcv.

وقال محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن هذا التعاون يؤكد الإصرار على تعميق وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات فى مصر والعوائد الاقتصادية بزيادة نسبة المكون المحلى لتصل إلى أكثر من 60%، حيث إن تصميم الأوتوبيس بالكامل تم بواسطة مهندسين مصريين وتصنيع كل أجزاء الهيكل الخارجى والداخلي للأوتوبيس تم تصميمها وتصنيعها في مصر من (زجاج، إطارات، كراسى، المواد الخام الأساسية مثل الفيبر والصاج الخارجى لجسم الأتوبيس).

وأعرب كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة mcv، عن مدى سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى؛ نظرا لما تتمتع به شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وخبرات بشرية ذات كفاءة عالية، مشيرا -فى كلمته- إلى أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة mcv يؤكد أهمية تعاون القطاعين العام والخاص.

كما أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة، أن تلك الصناعة تساعد على الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى، حيث أن الأوتوبيس الكهربائى يستطيع العمل متواصل بشحنة واحدة لمسافة تصل من 300 كم إلى 350 كم حسب ظروف التشغيل ودرجة الحرارة، والسرعة القصوى له 70 كم/ساعة، بالاضافة إلى أنه يعمل في درجات حرارة متفاوتة تصل إلى 45 درجة مئوية، ويحتوى هذا الأوتوبيس على 49 مقعدا.