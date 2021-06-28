الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة المفاجأة: مستمرة حتى نهاية الأسبوع وتصل إلى 44

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل؛ بسبب منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.



وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء الاثنين، أن الرطوبة تتراوح ما بين 80% إلى 90% خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مشيرة إلى أنها تتراوح ما بين 30% إلى 40%، خلال فترات النهار.



وأشارت إلى أن درجة الحرارة المقاسة في الظل تتراوح ما بين 38 إلى 39 على القاهرة والوجه البحري، منوهة إلى أنها تصل إلى ْ42 مع ارتفاع نسب الرطوبة.



ولفتت وكيل الاستشعار عن بعد إلى أن درجة الحرارة المقاسة في الظل تتراوح ما بين 43 إلى 44 على جنوب البلاد، موضحة أنها تتراوح ما بين 32 إلى 33 على السواحل الشمالية.



ونفت استمرار فصل الصيف بنفس الوتيرة، متابعة: «بعض الأيام ستتأثر البلاد بالمرتفع الجوي من جنوب أوروبا والذي يلطف الحرارة ويقلل نسب الرطوبة، كما شهدنا على مدار نهاية فصل الربيع».



ونصحت المواطنين بتجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة من 12 ظهرا إلى 5 عصرا، وارتداء غطاء للرأس حال الخروج، وتناول المياه بكميات كبيرة، وارتداء الملابس القطنية والفاتحة، وعدم التواجد على الشواطئ خلال فترة الظهيرة لفترة طويلة.