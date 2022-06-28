إصابة وزير الصحة التايلاندي بفيروس كورونا

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أصيب نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة التايلاندي انوتين شارنفيراكول بفيروس كورونا عقب عودته من زيارة فرنسا وسويسرا، وبذلك لن يتمكن من حضور الاجتماع الوزاري الاسبوعي اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن الوزير حضر الاجتماع الـ170 للجمعية العامة لمكتب المعارض الدولي في باريس يومي 20 و21 يونيو الجاري.

وبعد ذلك حضر الاجتماع الـ50 لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس العوز المناعي البشري المسبب لمرض الايدز من 21 حتى 24 يونيو الجاري.

وقد عاد الوزير والوفد المصاحب له لتايلاند أمس الأول الأحد.

وقال السكرتير الدائم لوزارة الصحة كياتبوم وونجراجيت إن الوزير شعر بألم في العضلات والحلق.

وبعد ذلك خضع لاختبار الاجسام المضادة، مما أظهر إصابته بالفيروس.

وأضاف أن الأطباء نصحوه بالخضوع للعزل لمدة أسبوع.