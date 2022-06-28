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مصر
السيسي يصل المنامة في زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة تستغرق يومين
وكيل الأزهر: حوّلنا الزواج بتصرفاتنا إلى سبب للفقر والعسر
مدبولى يوجه بتشكيل مجموعة من الوزارات لصياغة خطة عاجلة لتعزيز الصادرات المصرية لإفريقيا
السجيني: اجتماع في بداية دور الانعقاد الثالث لحل إشكالية عمال النظافة
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روسيا تختبر غواصة نووية صاروخية جديدة
من هي يائيل براون بيفيه .. أول إمرأة تتولى رئاسة البرلمان الفرنسي في تاريخ الجمهورية الخامسة؟
اقتصاد سريلانكا يسجل انكماشا وسط الفوضى السياسية والتضخم
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مدربة منتخب سيدات ألمانيا تمنح اللاعبات راحة إضافية قبل يورو 2022
مايوركا يدخل سباق التعاقد مع مصطفى محمد
بيتكوفيتش تودع ويمبلدون من الدور الأول
رأي
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حذف أغنية بنت الجيران من موقع يوتيوب بسبب حسن شاكوش
مدين يعلن مقاضاة حسن شاكوش بسبب اتهامه له بسرقة لحن أغنية حاجة مستخبية
صندوق البحر الأحمر يُعلن عن 10 أفلام فائزة بدعم المرحلة الأولى لما بعد الإنتاج
محمد عز يستعد لطرح أغنيته الجديدة «ضحكة صفرا»
مال وأعمال
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مواطن
التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي ينظمان ورشة تعريفية حول آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة
28 يونيو.. الدولار يرتفع فى 9 بنوك وسعر البيع يتخطى حاجز 18.8 جنيه فى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات
22 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد
حوادث وقضايا
أمسك برقبته طوال الجلسة وتوهم وجود علاقة بينهما.. تفاصيل النطق بالحكم على قاتل نيرة أشرف
التحفظ على أكثر من نصف طن لحوم فاسدة في المنوفية
ضبط مصنع للعقاقير المخدرة بالقاهرة