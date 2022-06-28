 اليونان تنقذ 220 مهاجرا كانوا على متن قارب صيد وفي طريقهم إلى إيطاليا - بوابة الشروق
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اليونان تنقذ 220 مهاجرا كانوا على متن قارب صيد وفي طريقهم إلى إيطاليا

أثينا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 1:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 1:03 م

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن قوات خفر السواحل اليونانية أنقذت نحو 220 مهاجرا كانوا يسافرون على متن قارب صيد، وسفينة شحن عابرة، في عملية إنقاذ كبرى جرت اليوم الثلاثاء.

ونقلت الإذاعة اليونانية معلومات أولية من خفر السواحل جاء فيها إن مجموعة المهاجرين انطلقت من لبنان وكانت متجهة إلى إيطاليا.

إلا أن القارب بدأ في الانجراف أثناء الرحلة التي كان يقوم بها جنوب شرق جزيرة كريت، بسبب وجود عطل في المحرك.

ومن المقرر أن يتم حاليا إيواء المهاجرين في مخيم بجزيرة كوس القريبة.

جدير بالذكر أن تعرض المحركات لاعطال أو حدوث تسريبات، هي أمور شائعة بين القوارب القديمة والمتهالكة التي تستخدمها عصابات التهريب، وذلك بسبب طول وقت الرحلة عبر البحر المتوسط.

وكانت السلطات القبرصية رصدت أمس الاثنين زورقا آخر يتجه نحو جزيرة كريت وعلى متنه نحو 100 شخص.

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