اليمن: بعثة أممية تعلن مقتل طفل وإصابة 7 مدنيين بقصف بمحافظة الحديدة

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أعلنت بعثة أممية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل طفل وإصابة سبعة مدنيين، بقصف في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة(أونمها)، في بيان لها "نأسف بشدة لما أفيد عن مقتل طفل وإصابة سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال من نفس العائلة جراء قصف قرية الروان، شمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة".

وأشارت إلى أن هذا الحادث "يوضح مرة أخرى العواقب المأساوية للصراع على السكان المدنيين في الحديدة".

وشددت البعثة الأممية على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع المعاناة عن أطفال ونساء ورجال الحديدة.

وناشدت الأطراف المتصارعة في البلاد، بالتقيد بالتزاماتها تجاه حماية المدنيين وتجنب الخسائر في الأرواح وإصابة المدنيين.

ولم يتطرق البيان إلى الطرف المسؤول عن تنفيذ القصف.

وكان وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، اتهم في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ميليشيا الحوثي باستهداف القرية بطائرة مسيرة"، فيما لم يصدر الحوثيون أي تعليق حول ذلك حتى الآن.