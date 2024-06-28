قرر المسؤولون في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التوجيه بإيجاز خطبة وصلاة الجمعة حتى نهاية فصل الصيف الحالي، وذلك بسبب شدة حرارة الطقس.

ويؤدي المسلمون في عديد من الدول، صلاة الجمعة التي تتخللها خطبة دينية، في الساحات المكشوفة داخل وخارج المساجد.

وقد وجهت دولة الإمارات كل الأئمة في أنحاء البلاد بإيجاز صلاة الجمعة واقتصارها على نحو عشر دقائق حتى مطلع أكتوبر المقبل "للحفاظ على سلامة المصلين".

وقالت رئاسة الشؤون الدينية، في المملكة العربية السعودية ، إنه تم إيجاز صلاة الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة واختصارها إلى 15 دقيقة فقط، لمراعاة أحوال المصلين الذين يصلون في الساحات الخارجية غير المظللة.

وفي ذات السياق، دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الأئمة في العراق، إلى "الالتزام بالصلاة البسيطة" لتقصير زمن خطبة الجمعة ، لحماية المصلين من الحرارة الشديدة.

يشار إلى أن موجات الحر الشديد طالت في الأسابيع الأخيرة، جميع السكان في منطقة الشرق الأوسط.

كما لقي أكثر من 1300 من الحجاج المسلمين حتفهم هذا العام؛ بسبب الحرارة الشديدة التي شهدها موسم الحج خلال الشهر الجاري.