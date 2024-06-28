الأهلي يعلن تقليص العدد المطبوع من مجلته الرسمية

عقد مجلس إدارة مجلة النادي الأهلي اجتماعًا ظهر يوم الخميس برئاسة خالد مرتجي، القائم بمهام رئيس المجلس محمود الخطيب، المتواجد حاليًّا في رحلة علاج.

وجاء اجتماع مجلس إدارة مجلة الأهلي لاستكمال المناقشات السابقة بخصوص تطويرها وإطلاقها إلكترونيًّا.

وتطرق الاجتماع إلى التصورات الخاصة بالتطوير والتي تهدف إلى توحيد الخطاب الإعلامي للنادي، ومواكبة التحول الرقمي في جميع أندية العالم، والوصول إلى أكبر قاعدة من جماهير الأهلي حول العالم بأكثر من لغة.

كما أكد الأهلي أن اجتماع مجلس الإدارة كان يهدف لتعزير التكامل بين المنصات الاعلامية للنادي، والحفاظ على الارث التاريخي لمجلة النادي التي صدرت ورقية قبل 50 عامًا، بجانب زيادة تفاعل جماهير الأهلي مع المحتوى لمجلة النادي.

كما استعرض المجلس العروض المقدمة من بعض الشركات لتنفيذ عمليات التطوير والتكاليف المالية اللازمة وأيضًا الإيرادات المتوقعة.

وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق على البدء فورًا في عمليات التطوير وتقليص العدد المطبوع من المجلة أسبوعيًّا لتفادي الزيادة المطردة في سعر الورق، لحين الانتهاء من ملف التطوير وإطلاق «مجلة الأهلي» إلكترونيًّا خلال الفترة المقبلة.