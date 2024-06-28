الأرصاد تحذر المصطافين من الملاحة البحرية يومي السبت والأحد في رأس البر

أكدت توقعات هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على محافظة دمياط، حيث ستشهد غدًا السبت طقسًا حارًا، خاصة في مدينة دمياط بشكل عام، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وأوضح وليد الشهاوي، رئيس مجلس مدينة رأس البر، في تصريحات لـ «الشروق»، أن الملاحة البحرية ستشهد اضطرابًا على مسطح البحر المتوسط، ليصل ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، ويستمر الاضطراب يومي السبت والأحد، مؤكدًا أن المجلس وجه تحذيرًا للمصطافين لتوخي الحيطة والحذر، وذلك حسب إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وأعلنت هيئة الأرصاد عن ارتفاع درجات الحرارة العظمى غدًا السبت على محافظة دمياط خلال ساعات النهار إلى مستوى 31 درجة، وقد تصل إلى 35 درجة، بجانب طقس معتدل في ساعات الليل، مع استمرار نشاط الرياح على دمياط.

من جهة أخرى، شهدت شواطئ مدينة رأس البر بدمياط اليوم الجمعة إقبالًا كبيرًا من الزوار، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ كبير، مما يجذب المزيد من المصطافين إلى شواطئها.

ارتفعت نسب الإشغال على الشواطئ في ظل تزايد نسب الإقبال في المدينة منذ ساعات الصباح، تزامنًا مع الطقس الحار الذي تشهده البلاد وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.