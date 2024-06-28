قادة الاتحاد الأوروبي يرشحون فون دير لاين لولاية ثانية في رئاسة المفوضية

رشح قادة دول الاتحاد الأوروبي رسميا أورسولا فون دير لاين لتولي فترة ثانية في منصب رئيسة المفوضية الأوروبية، وفقا لدبلوماسيين.

وكان قد تم الموافقة على ترشيح فون دير لاين بشكل غير رسمي يوم الثلاثاء، ولكن تم اتخاذ القرار الرسمي خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس.

وبموجب الاتفاق، سيكون رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو كوستا الرئيس المقبل للمجلس الأوروبي، وستكون رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس الممثل الأعلى الجديد للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.

ولا يعني تأييد قادة دول التكتل تأكيد حصول فون دير لاين على ولاية ثانية حتى الآن. فهي لا تزال بحاجة إلى الفوز بدعم الأغلبية في البرلمان الأوروبي المنتخب حديثا.

ويأتي ترشيح فون دير لاين على خلفية إدارتها لجائحة كوفيد-19 وكذلك الاستجابة للغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.