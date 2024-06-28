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حاكم كاليفورنيا: هدف ترامب هو السلطة والعودة للثأر والانتقام

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
العربية
نشر في: الجمعة 28 يونيو 2024 - 5:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يونيو 2024 - 5:25 ص

قال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم – الذي يشتبه الكثيرون في أنه "سيقفز" إلى السباق الرئاسي الديمقراطي العام الماضي – إن الناخبين غير الراضين عن اختيار دونالد ترامب وجو بايدن يجب أن يركزوا على الأفكار وليس العمر.

وقال للعربية إن "هدف ترامب هو السلطة والعودة للثأر والانتقام ويهتم بنفسه فقط". وتابع قائلا "ترمب رجل مهزوم ومتناقض"

 
وقال نيوسوم إن الناخبين الشباب يريدون مرشحًا يحارب تغير المناخ، ويستثمر في "نمو أخضر منخفض الكربون"، ويحمي الحقوق الإنجابية ويناضل من أجل قوانين الأسلحة المنطقية.

قال نيوسوم: "كل هذه القضايا الأساسية، التي تعتبر عالمية بالنسبة لي، ولكن من الجدير بالذكر أن الشباب متحمسون لها، ولا يتحدث بايدن عن تلك القضايا فحسب، بل لقد قدمها بشأن هذه القضايا".

قال نيوسوم: "بالنسبة لي، الأمر يتعلق أكثر بالسياسات والقيم والمثل العليا".

ورفض نيوسوم سؤالا من مراسل آخر حول ما إذا كان مستعدا للمشاركة في السباق الرئاسي إذا خرج بايدن، واصفا ذلك بأنه "تكهنات لا معنى لها".

"هذا هو رئيس الولايات المتحدة الذي يترشح لإعادة انتخابه". قال نيوسوم: "إنه رجلنا وهذا جزء من تكتيك لمواصلة محاولة تعكير المياه. إن الأمر يشبه تمامًا سخافة من سيحصل على حقنة".


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