وصل الرئيس السابق دونالد ترامب إلى أتلانتا بعد ظهر الخميس بدون زوجته ميلانيا ترامب قبل ساعات من أول مناظرة رئاسية، وتكهن العديد من المحللين بأنها قد تتخطى الحدث.

تراجعت ميلانيا ترامب، السيدة الأولى السابقة والأم لبارون الابن الأصغر لدونالد ترامب، إلى حد كبير عن أعين الجمهور بعد خسارة زوجها في انتخابات عام 2020 وأعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير، على الرغم من أن الغياب عن المناظرة الرئاسية سيكون أمرًا لافتا لا سيما وأن زوجة الرئيس جو بايدن رافقته الى اتلانتا وأدلت بتصريح داعم له.

وقالت رئيسة موظفيها السابقة ستيفاني غريشام لشبكة إن بي سي نيوز، أنها تعتقد أنه سيكون "مفاجئًا للغاية إذا لم تحضر [ميلانيا]".

لقد ابتعدت ميلانيا في الغالب عن مسار الحملة الانتخابية هذا العام، ولم تحضر بشكل خاص محاكمة زوجها الجنائية في نيويورك خلال الشهرين الماضيين، حتى مع ظهور دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب وتيفاني ترامب.

ويشير العديد من المحللين إلى أن السيدة الأولى السابقة ربما تخطط أيضًا للتراجع عن الحياة السياسية إذا فاز دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية وقالت الكاتبة كيت أنديرون بروير، التي غطت العديد من أخبار السيدات الأول والبيوت البيضاء، لموقع Axios إنها تعتقد أن ميلانيا تنأى بنفسها أكثر عن زوجها وعن المشهد السياسي الاجتماعي في واشنطن"، بينما قالت ماري جوردان، مؤلفة كتاب عن ميلانيا، إن غياب ميلانيا يجعلها "تتميز في التاريخ عن أي سيدة أولى أخرى".

أكد دونالد ترامب، في فبراير/شباط، أن ميلانيا ستكون حاضرة "قدرًا لا بأس به" في الحملة الانتخابية، على الرغم من أن ظهورها حتى الآن اقتصر على حملة جمع التبرعات المنفردة في أبريل مع ترامب، وتخرج ابنها بارون من المدرسة الثانوية في مايو.

جاء أحد آخر ظهور علني لميلانيا قبل حملة جمع التبرعات في أواخر العام الماضي في حفل في واشنطن العاصمة، وفي مراسم جنازة السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر في نوفمبر الماضي،.

وقفت ميلانيا - والسيدة الأولى جيل بايدن - بجانب زوجيهما في افتتاح المناظرة الرئاسية في عام 2020، وحضرت ميلانيا مناظرتين رئاسيتين في دورة الحملة الانتخابية لعام 2016، إلى جانب الرئيس السابق بيل كلينتون.