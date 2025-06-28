أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، اعتراضه صاروخا أُطلق من اليمن، كما جرى تفعيل صفارات الإنذار بعدة مناطق جنوب إسرائيل.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل وقت قصير في عدة مناطق داخل أراضي الدولة، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من اليمن".

وأوضح أنه جرى اعتراض الصاروخ "بنجاح".

وقبل ذلك بوقت قصير أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات تحذيرا من إطلاق صواريخ وقذائف في مناطق بئر السبع وعراد وديمونا بالنقب جنوبا، عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

من جهتها، قالت "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي)، إنها لم تتلق تقارير عن سقوط صواريخ أو إصابات، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ولم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجهة المسئولة عن إطلاق الصاروخ، لكن جماعة "الحوثي" في اليمن تؤكد مرارا أن عملياتها العسكرية مستمرة ضد إسرائيل "حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.