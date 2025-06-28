تركيا ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا

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• وزارة الخارجية قالت إن الاتفاق سيسهم في تحقيق السلام والازدهار لشعبي البلدين، وتحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات العظمى

رحبت تركيا باتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بوساطة من الولايات المتحدة أمس الجمعة في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، السبت: "نرحب باتفاق السلام الموقع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بوساطة الولايات المتحدة".

وأكدت أن تنفيذ الاتفاق "سيسهم بشكل كبير في تحقيق السلام والازدهار لشعبي البلدين، وفي تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات العظمى".

وشددت الخارجية التركية على دعمها إحلال السلام في إفريقيا.

ومنذ أواخر 2024، تشهد العلاقات بين رواندا والكونغو الديمقراطية تصعيدا خطيرا، على خلفية تجدد النزاع في إقليم شمال كيفو شرقي البلد الأخير.

إذ تُتهم رواندا بدعم حركة "إم 23" المتمردة التي سيطرت على مناطق استراتيجية بالإقليم، ما أدى إلى أزمة إنسانية حادة ونزوح مئات الآلاف من المدنيين.

ومطلع مايو الفائت، أعلن وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيرهي، إمكانية توقيع اتفاق سلام مع الكونغو الديمقراطية في واشنطن منتصف يونيو 2025، في خطوة قد تسهم في إنهاء الصراع المستمر شرق الكونغو الديمقراطية.