مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بأسوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شاب مصرعه، اليوم، إثر اصطدامه بقطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة الشيخ علي التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

كانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بأحد الأشخاص في المنطقة المشار إليها، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من التحريات أن الجثة تعود لشاب يُدعى عبد الله خالد علي أبو سعد، يبلغ من العمر 16 عامًا، ويقيم بمنطقة الشيخ علي بمركز إدفو.

نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





