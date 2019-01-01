قالت مصادر أمنية إن تحريات المباحث في واقعة سرقة مشغولات ذهبية من شقة الفنانة شرين سيف النصر، أثبتت أن المتهمة استغلت ترددها على شقة الفنانة وعلمها بمكان المشغولات الذهبية وسرقتها، مؤكدة أن أقوال الفنانة وكاميرات المراقبة ساعدت في سرعة الوصول للمتهمة.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية فور تلقيها بلاغًا من الفنانة؛ بدأت مباحث الجيزة بإشراف اللواء محمود السبيلي، تحرياتها حول علاقات الفنانة ومناقشتها عن آخر من زارها وعلى علم بالمشغولات الذهبية الخاصة بها خاصة بعد التأكد من سلامة المنافذ والمخارج والمداخل للشقة.

وأشارت المصادر إلى أن تفريغ كاميرات المراقبة ساعد رجال المباحث بقسم الجيزة بقيادة الرائد مصطفى كمال، على سرعة التوصل للمتهمة بعد ربط أقوال الفنانة بتفريغ الكاميرات والتي أظهرت المتهمة وخروجها من منزل الفنانة.

ولفتت المصادر إلى أن المشغولات الذهبية المسروقة قدرت بحوالي 400 ألف جنيه، مؤكدة أن المتهمة أرشدت عن المسروقات وتمت إعادتها للفنانة.

كانت الأجهزة الامنية بقسم شرطة الجيزة تلقت بلاغًا من الفنانة شرين سيف النصر، بسرقة مشغولات ذهبية خاصة بها من شقتها السكنية بدائرة القسم، ولم تتهم الفنانة أحد بسرقة مشغولاتها.

وبانتقال القوات الأمنية لمعاينة الشقة تبين سلامة جميع نوافذها وعدم وجود أي بعثرة بالشقة ما يدل على أن السارق قريب من الفنانة أو لديه نسخة من مفتاح الباب الخاص بالشقة، وبالبحث والتحري من قبل مباحث الجيزة تبين أن وراء السرقة سيدة قريبة من الفنانة وأنها استغلت تواجدها بالشقة وغافلت الفنانة وسرقت محتوياتها الذهبية.

وبإعداد الأكمنة ألقي القبض على المتهمة وبمواجتها أقرت بالسرقة وأرشدت عن المسروقات وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.