موريتانيا تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 6249

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد".

وقال الدكتور محمد محمود على محمود مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة - خلال تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء بثته الإذاعة الموريتانية - إنه بعد إجراء 899 فحصًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تسجيل 41 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمال الإصابات منذ 14 مارس في موريتانيا إلى 6249 مصابًا.

وأضاف المسؤول الصحي أنه تم كذلك تعافي 120 مصابًا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 4683 شخصًا، موضحًا أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 59 شخصًا في حين يواصل 1410 أشخاص علاجهم في المستشفيات.