ارتفاع أرباح باسف الألمانية خلال الربع الثاني من 2021

أعلنت مجموعة الكيماويات الألمانية العملاقة باسف، ارتفاع أرباحها ومبيعاتها خلال الربع الثاني من العام الحالي بفضل ارتفاع الأسعار وزيادة حجم المبيعات.

وقالت المجموعة إن قيمة مبيعاتها خلال الربع الثاني من العام الحالي زادت بمقدار 7.1 مليار يورو عن الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة 56% سنويا إلى 19.8 مليار يورو مقابل 12.7 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي.

كما زادت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الثاني إلى 2.32 مليار يورو مقابل 59 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت أرباح التشغيل قبل حساب البنود الخاصة إلى 2.36 مليار يورو مقابل 226 مليون يورو خلال الفترة نفسها.

وبلغت أرباح المساهمين في باسف خلال الربع الثاني من العام الحالي 1.8 يورو للسهم الواحد مقابل خسائر قيمتها 0.96 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

من ناحيته، قال مارتن برودر موللر، رئيس مجلس المديرين التنفيذيين في المجموعة الألمانية، إن الزيادة الكبيرة في مكاسب أنشطتنا في مجالات الاستخراج والمواد الخام التي جاءت بفضل ارتفاع الأسعار وزيادة حجم المبيعات، كانت المحرك الأساسي للزيادة القوية في الأرباح بشكل عام، كما نجحت المجموعة في زيادة حجم وأسعار المبيعات في قطاعات التصنيع والمعالجة بفضل زيادة الطلب على الإنتاج.