مجلس إدارة إيرباص يدرس الموافقة على تسويق طائرة الشحن أيه 350

قالت مصادر مطلعة إن مجلس إدارة شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص سيدرس إمكانية الموافقة على تسويق نسخة الشحن من الطائرة ذات البدن العريض أيه 350 في محاولة للحد من تفوق منافستها الأمريكية بوينج في قطاع طائرات الشحن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن المجلس يعتزم عقد اجتماعا قبل إعلان نتائج الشركة للنصف الأول من العام المقبل غدا الخميس حيث سيناقش ما إذا كان سيسمح ببدء بيع طائرة الشحن أيه 350 للعملاء. ويمكن أن يقرر المجلس تعليق الموافقة إذا اكتشف أن خطة التسويق ليست كاملة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى رفض متحدث باسم أيرباص التعليق على جدول اعمال أعضاء مجلس الإدارة أو تفاصيل نتائج النصف الأول من العام الحالي.

يذكر أن أيرباص متأخرة عن منافستها الأمريكية بوينج في قطاع طائرات الشحن الجوي الذي ازدهر أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الإغلاق التي دفعت المستهلكين إلى التوسع في التسوق عبر الإنترنت.

وكانت المحاولة السابقة من جانب أيرباص لتحدي سيطرة بوينج على سوق طائرات الشحن قد فشلت عندما لم تتمكن من بيع أكثر من 38 طائرة شحن فقط من الطراز الأصغر حجما أيه 330.

كما يذكر أن طائرة الشحن المنتظرة أيه 350 تعتمد على طائرة الركاب طراز أيه 350- 90 وقد تكون أكبر قليلا من نسخة طائرات الركاب، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج في الشهر الماضي.