الرئيس الموريتاني يدشن مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني لمكافحة كورونا

دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في نواكشوط مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني لمكافحة انتشار كوفيد-19.

وقال وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف إن المستشفى تبلغ سعته 120 سريرا، منها 24 للإنعاش مجهزة بكل ما يتطلبه التكفل بحالات كورونا، وتم تشييد المستشفى في إطار التعاون الثنائي بين موريتانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أكد حمد غانم حمد المهيري سفير دولة الإمارات في نواكشوط تضامن بلاده قيادة وشعبا بشكل كامل مع موريتانيا في هذه الظروف الصعبة ومساندتها للحكومة في كافة الإجراءات التي تتخذها من أجل احتواء تداعيات الجائحة.