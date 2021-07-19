 الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر أوامر بإقالة مستشارين ومدير القضاء العسكري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر أوامر بإقالة مستشارين ومدير القضاء العسكري

تونس (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 12:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 12:08 ص

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء عدة أوامر بإقالات لمسؤولين في الدولة من بينهم وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ومدير ديوان ومستشارين برئاسة الحكومة.

وبدأ الرئيس حملة إقالات منذ توليه السلطة التنفيذية أول أمس الأحد مباشرة بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد وبدأت بإقالة رئيس الحكومة.

وشملت آخر القرارات اليوم إقالة 8 مستشارين برئاسة الحكومة ومدير الديوان وتسعة أعضاء آخرين مكلفون بمهمات. كما أقال رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرى الثورة والعمليات الإرهابية.

وصدرت الإقالات بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) بتاريخ اليوم الثلاثاء.

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