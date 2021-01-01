 ميقاتي: لمست قبولا لدى الرئيس اللبناني أثناء تسليم مقترحات تشكيل الحكومة - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يوليه 2021 4:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟

النتـائـج تصويت

ميقاتي: لمست قبولا لدى الرئيس اللبناني أثناء تسليم مقترحات تشكيل الحكومة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 3:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 3:52 م

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، أنه أعطى الرئيس اللبناني ميشال عون اقتراحاته حول التشكيلة الحكومية خلال لقائها اليوم.

وقال ميقاتي - في تصريح للصحفيين لدى مغادرته قصر الرئاسة ببعبدا اليوم - إنه لمس قبولا من جانب الرئيس اللبناني حول مقترحاته لتشكيل الحكومة، مؤكدا أنه أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار.

وختم ميقاتي تصريحاته المقتضبة قائلا: "إن شاء الله نصل إلى حكومة قريبا".

كان ميقاتي قد التقى عون اليوم لليوم الثالث على التوالي منذ تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أمس الأول إثر استشارات نيابية ملزمة حصل خلالها على 72 صوتا من بين 115 نائبا مشاركا في الاستشارات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك