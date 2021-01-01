توقيع بروتوكول لتأهيل وتطوير كوبري دمياط التاريخي

وقعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم بمكتبة مصر العامة، بروتوكول تعاون مع المحاسب هشام نور الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"؛ لإعادة تأهيل وتطوير كوبري دمياط التاريخي، كمشاركة مجتمعية من الشركة.

وقالت "عوض" إن المحافظة سعت منذ سنوات لتطوير الكوبري، واستعادة دوره البارز الذي حققه بعد نقله عام ٢٠٠٧ بتخطيط علمي دقيق، وملحمة هندسية قدمها الدكتور محمد فتحي البرادعي، محافظ دمياط الأسبق، حيث كان جسر الحضارة يُعد منارة ثقافية ومركزًا لعرض ألوان الفنون، قبل أن يتعرض للإهمال والأعمال التخريبية خلال أحداث ثورة يناير ٢٠١١، مشيرة إلى أن هذه المساعي تضمنت وضع منهجية محددة لتطوير وإعادة تأهيل الكوبري، لاستعادة مكانته الثقافية و الحضارية وتعظيم الاستفادة من الأثر، واستغلاله في تنفيذ مشروع متكامل يعود بالنفع على المحافظة، بما يساهم في تنشيط السياحة وترويجها وتحقيق التنمية بهذا الملف، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وأجهزة الدولة بالاهتمام بالمعالم الأثرية باعتباره محورا ذا أهمية وثيقة يساهم في تعزيز الاقتصادات المحلية.

وأعرب المحاسب هشام نور الدين، عن سعادته بالتعاون مع الدكتورة منال عوض لخدمة المحافظة ومواطنيها، موجهًا التحية لسيادتها على ما قدمته من جهود كبيرة للنهوض بمحافظة دمياط، وتنفيذ مشروعات حيوية على أرضها، كما أعرب عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه دمياط لتحقيق التنمية الشاملة، وفخره أيضاً بمشاركة شركة موبكو التي تُعد شركة مصرية ١٠٠٪ في تطوير وإعادة تأهيل جسر الحضارة لاستعادة مكانة مدينة دمياط الساحرة.