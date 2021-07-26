مصادر فلسطينية: جرافات إسرائيلية تهدم إسطبلا للخيول بالقدس

أفادت مصادر محلية فلسطينية بقيام الجرافات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بهدم اسطبل للخيول في بلدة الطور بالقدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن قوة عسكرية إسرائيلية، ترافقها جرافة اقتحمت البلدة، وهدمت اسطبلا للخيول والسور المحيط به.

ولفتت إلى أن الاسطبل تعود ملكيته للمقدسي صدقي عماد الزعتري، علما أنها لم تسلمه أي إخطارات بالهدم مسبقا.

ومنذ بداية عام 2020، هدمت إسرائيل 689 مبنًى في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو عدد يفوق ما هُدم خلال عام بأكمله منذ عام 2016، مما أدى إلى تهجير 869 فلسطينيا وتركهم بلا مأوى.

وبحسب مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة، تشكّل عمليات الهدم وسيلة رئيسية لخلق بيئة غايتها إجبار الفلسطينيين على الرحيل عن منازلهم.