بلينكن: على أمريكا والهند العمل معا ضد التهديدات التي تتعرض لها الديمقراطية

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الزيارة الرسمية الأولى له في الهند، اليوم الأربعاء، حيث حذر من "التهديدات العالمية المتزايدة التى تواجه الديمقراطية" بينما يسعى البلدان لإيجاد أرضية مشتركة في نزاعاتهما مع الصين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم، أن بلينكن التقى نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي في وقت لاحق من اليوم.

ومن المرجح أن تتصدر التوترات الحدودية بين الهند والصين، والأزمة الأمنية المتزايدة في أفغانستان الناجمة عن الانسحاب النهائي الوشيك للقوات الأمريكية وكذلك أزمة وباء كورونا جدول الأعمال.

وفي اجتماع مع قادة المجتمع المدني في العاصمة نيودلهي، أشار بلينكن إلى التهديدات التي تتعرض لها الديمقراطية، قائلا إنه "من الضروري أن نواصل، نحن الديمقراطيتان الرائدتان في العالم، الوقوف معا لدعم هذه المُثل".

وقال مندوبون للولايات المتحدة في بيان إن بلينكن عقد اجتماعا مقتضبا مع ممثل للزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما خلال الزيارة.