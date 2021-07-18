قالت الفنانة صابرين، معلقة على أزمة الفنانة حلا شيحة مع الفنان تامر حسني في أعقاب نشر كليب بحبك من فيلم مش أنا بعد اعتراضها على بعض مشاهده، إن موقفها كان مريبًا.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون"، مساء الثلاثاء: "أنا شوفت حلا لما اتنقبت ولما فكت ولما اتحجبت.. بعد أزمتها الأخيرة حسيت إن فيه حاجة غلط".

وتابعت - مخاطبة حلا: "طالما أخدتي خطوة معينة لازم تركزي في اللي بعد كده"، واصفة ما فعلته حلا في أزمتها الأخيرة بـ"الأوفر".

وأشارت إلى أن أكثر ما أزعجها في هذه الأزمة هو علاقة حلا بوالدها، واعتبرت ما حدث بغير المناسب على الإطلاق، مشيرة إلى أن حلا حرة في اختياراتها وقراراتها لكن الأزمة فيما جرى مع والدها.

وكانت حلا شيحة عنوانًا لأزمة صاخبة هزت الوسط الفني، بدأت بكتابتها منشورًا رفضت فيه إقدام تامر حسني على نشر كليب بحبك، وهو مأخوذ من مشاهد من الفيلم الذي طُرح مؤخرًا في دور العرض السينمائية، وقالت حلا إنها حزينة لرؤية هذه المشاهد وأنها تابت عن هذه المرحلة.

تامر رد عليها بالقول إن هذه المشاهد معروضة في دور السينما في الفيلم، وبالتالي ما جدوى الاعتراض على الكليب، كما تحدث عن أنه التزم بالاتفاق فيما بينهما.

كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا بعد الأزمة، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفتها بـ"محاولات العودة للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الالكترونية أو الصفحات الخاصة، لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة، وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة"، على حد نص البيان.