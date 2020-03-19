الرعاية الصحية: تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي في الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي، «العديسات» بمحافظة الأقصر؛ تمهيدًا للتشغيل الكلي للمستشفى بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة قريبًا.

وأشارت الهيئة، إلى تشغيل عيادات أمراض الأطفال، يوميًا من 8 صباحًا وحتى 3 عصرًا عدا الجمعة، والأنف والأذن والحنجرة للأطفال، يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، كما تم تشغيل عيادة عظام الأطفال أيام الاثنين والخميس، من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

وأضافت الهيئة أن المستشفى متخصص في طب الأطفال، ويضم أقسام "القسطرة القلبية، القلب المفتوح، المناظير، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي"، بطاقة استيعابية إجمالية 71 سريرا، منهم 42 سريرا داخليا، 26 سرير رعاية مركزة، و3 للأطفال المبتسرين، فضلًا عن 4 غرف للعمليات، 10 ماكينات للغسيل الكلوي، بيما يوفر المستشفى 17 عيادة خارجية في تخصصات "الأطفال، الجراحة، الأنف والأذن، قلب الأطفال، الباطنة، العظام ، الكُلى، جراحة القلب والصدر، الجهاز الهضمي، جراحة الأطفال، جراحة عظام الأطفال، جراحة مواليد ومبتسرين، موجات صوتية على القلب، أشعة تلفزيونية ومقطعية، أشعة سينية وسونار، إيكو، التخاطب".

وأكدت الهيئة أن مستشفى الأطفال التخصصي تعد أول مستشفى متخصص للأطفال بمحافظة الأقصر يضم حزم خدمات طبية متخصصة للأطفال من عمر يوم وحتى 18 عاما، وتعمل ضمن 5 مستشفيات تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل لمنتفعي المنظومة بمحافظة الأقصر.

وأوضح البيان أنه يمكن الكشف بالعيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي بموجب خطاب التحويل من أقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ذاكرا أنه يتواجد بمستشفى "الأطفال التخصصي" مركز لتلقي لقاحات فيروس كورونا، ويخدم قاطني منطقة الطود.