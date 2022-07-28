الطلائع يقترب من المربع الذهبي بفوز مثير على فاركو في الدوري

حقق فريق طلائع الجيش الفوز بهدف نظيف أمام نظيره فريق فاركو، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد خلال اللقاء لاعب طلائع الجيش عمرو السيسي من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وحصل فاركو في الدقيقة الثامنة على ركلة جزاء بعد عرقلة أحمد شريف، وتم إلغائها بعد العودة لتقنية الفيديو.

ومن ثم عاد الحكم واحتسب ركلة جزاء لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 18 بعد عرقلة لاعبه رجب عمران، وسددها عمرو السيسي بنجاح.

ورفع طلائع الجيش بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 41 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الرابع المتبقي له مباراة أمام الزمالك اليوم ضمن منافسات الجولة ذاتها، فيما توقف رصيد فاركو عند النقطة 35 في المركز الثامن.