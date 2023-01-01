مصرع شخصين إثر اصطدام طائرتين في أستراليا

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أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم مصرع شخصين إثر اصطدام طائرتين خفيفتين في الجو في ولاية كوينزلاند شمال شرق البلاد.

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن الحادث أسفر عن مصرع رجل وسيدة، كلاهما في الستينيات من العمر، عندما اصطدمت الطائرة التي كانا يستقلانها بطائرة أخرى في مطار كابولتشر الواقع في كوينزلاند.

وأفادت في ذات السياق بأن قائد الطائرة الأخرى، وهو الراكب الوحيد على متنها، لم يصب بجروح خطيرة.

وأشار البيان إلى أن مكتب سلامة النقل الأسترالي بدأ تحقيقا في سبب التصادم.

ومن المتوقع أن يستغرق التحقيق في الحادث ستة أسابيع على الأقل قبل إصدار التقرير الأولي.